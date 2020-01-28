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فن

نسرين أمين تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد.. شاهد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:54 م
نسرين أمين
نسرين أمين
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محمد بدران
نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع إنستجرام.

وظهرت نسرين أمين، بتي شيرت ابيض أنيق، واعتمدت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، ورفعت شعرها الكيرلى بطريقة جذابة، ولاقت إعجاب متابعيها.

وتشارك حاليا الفنانة نسرين أمين فى تصوير فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربينى ونسرين أمين ومحمد شاهين ومحمود حافظ وإخراج  وائل عبدالله.

ويذكر أن أحدث مشاركات نسرين أمين الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، حدوتة (على الهادي يا زبادي)،، وشاركها البطولة الفنان نبيل عيسى.

مسلسل مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج مصطفى فكرى.
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GOODMORNING 🌸🦄

A post shared by Nesreen Amin نسرين أمين (@nesreen_amin) on

نسرين أمين تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد.. شاهد
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