نسرين أمين تبهر متابعيها بـ سيلفي جديد.. شاهد

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع إنستجرام.





وظهرت نسرين أمين، بتي شيرت ابيض أنيق، واعتمدت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، ورفعت شعرها الكيرلى بطريقة جذابة، ولاقت إعجاب متابعيها.





وتشارك حاليا الفنانة نسرين أمين فى تصوير فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربينى ونسرين أمين ومحمد شاهين ومحمود حافظ وإخراج وائل عبدالله.





ويذكر أن أحدث مشاركات نسرين أمين الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، حدوتة (على الهادي يا زبادي)،، وشاركها البطولة الفنان نبيل عيسى.



