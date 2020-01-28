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رياضة

فوائد توفير مدرب الأحمال لـ الزمالك .. وما الفارق بينه وبين مخطط الأحمال

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
طالب عدد من متابعي فريق الزمالك والمحللين بضرورة توفير مدرب أحمال مع الفريق خلال الفترة القادمة، بسبب الانخفاض الواضح في مستوى اللاعبين خلال المباريات والتراجع البدني الملحوظ.

تسبب مدرب الأحمال في وجود أزمة حقيقية داخل فريق الزمالك بين رئيس النادي، والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، أمام رفض من إدارة الأبيض آخرها تصريح أمير مرتضي المشرف على الكرة موضحًا رأيه بقوله: "مدرب الأحمال موضه".

وكشف تقارير صحفية، عن أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، طلب أكثر من مرة ضرورة التعاقد مع مدرب أحمال.

ولكن يتساءل عدد كبير من الجماهير عن فوائد وجود مدرب أحمال وما الفارق بينه وبين مخطط الأحمال وهو ما نرصده لكم في السطور التالية:

مخطط الأحمال البدنية

يقوم بالتخطيط الجيد للموسم التدريبي بهدف تطوير الأداء الفني و البدني للاعبين و الحفاظ على المستوى طوال الموسم و عدم وصول اللاعبين لمرحلة الإجهاد أو انخفاض المستوي البدني و يشترك مع المدير الفني في وضع برامج الإعداد المهارى والخططى و ربطها بالقدرات البدنية مع استخدام جميع التقنيات الحديثة في مجال التدريب بهدف تقويم البرنامج التدريبي.

و أن الاختلاف بين المعد البدني ومخطط الأحمال البدنية هو المعرفة الكبيرة لمخطط الأحمال بعلم التخطيط وعلم التخطيط و متشعب و به أنواع كثيرة من النماذج التخطيطية مثل (تخطيط متعدد السنوات –تخطيط الموسم بكل مراحله –الدرة التدريبية الكبرى –الدورة التدريبية المتوسطة –الدورة التدريبية الصغرى ) كل هذه النماذج التخطيطية يصعب علي المعد البدني المعرفة الجديدة بها ومخطط الأحمال له قدرة علي التخطيط ليس لفرقة واحدة بل لقطاع بأكمله يلزم لتنفيذ هذا التخطيط للقطاع وجود معدين بدنين تساعد مخطط الأحمال علي تنفيذ برامج الإعداد البدني المخططة.

ويختلف المعد البدني "مدرب الأحمال"، عن مخطط الأحمال ولكن الأخير هو رئيس جهاز الإعداد البدني و الأحمال و المعد البدني يعمل ضمن هذا الجهاز و تحت قيادة مخطط الأحمال .

ولكن ماهي فوائد وجود مدرب أحمال في الفريق؟

1-  يعمل على تنفيذ برامج الإعداد البدني للفريق .
2-  يعمل على رفع كفاءة اللاعبين البدنية .
3- يعمل على تنفيذ عمليات الاحماء للاعبين قبل المباريات وكذلك اللاعبين البدلاء .
4-  يقوم بعمل نماذج تمرينات اللياقة البدنية .
5-  يعمل على تحديد قدرات كل لاعب على حدة ومراعاة الفروق الفردية للاعبين .
6-  العمل مع مخطط الأحمال البدنية وتحت اشرافه واللجوء إليه عند وجود تقصير في تنفيذ البرنامج .
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