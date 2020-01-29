يوم حافل.. البابا يستقبل وفد المشاركين ببرنامج الإعلام والتعاون الأفريقي.. رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة يقدمن التهنئة.. تواضروس: أجهزة الأمن تقدم جهدًا كبيرًا في تجفيف منابع الإرهاب

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الألماني بالقاهرة

البابا يستقبل وفدًا من نقابة المهندسين بالمقر البابوي

.. ويستقبل وفدًا من المشاركين ببرنامج الإعلام والتعاون الأفريقي

رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة يقدمن التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة الأعياد بالمقر البابوي





شهد المقر البابوي بالعباسية أمس الثلاثاء نشاطًا مكثفًا لقداسة البابا تواضروس الثاني حيث التقى مع وفد من المشاركين ببرنامج الإعلام والتعاون الأفريقي، كما التقى أيضا مع السفير الألماني الجديد بالقاهرة، وفي المساء استقبل وفدا من نقابة المهندسين، ومجموعة من رئيسات الأديرة بالقاهرة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، ومعهن بعض من راهبات أديرتهن، وقدمن رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الأعياد التي احتفلت بها الكنيسة الفترة الماضية.





وتكون وفد الراهبات الرئيسات من:تماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم، وتماف تكلا رئيس دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، وتماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.





كما استقبل البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر وبرفقته عدد من أعضاء مجلس النقابة، ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بنقيب المهندسين والوفد المرافق له، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فيما يخدم كافة قطاعات المجتمع المصري.





وقدم نقيب المهندسين والوفد المرافق له التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وفي ختام اللقاء تم التقاط مجموعة من الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة سادت جميع الحضور.





كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الزيارة تأتى بهدف التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لألمانيا بمصر والذي أعرب عن سعادته بالعمل بها، وأضاف "حليم" أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالسفير الألماني الجديد وتمنى له كل التوفيق في مهام عمله.





واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أيضا بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود المغربي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية على رأس وفد من المشاركين ببرنامج الإعلام والتعاون الإفريقي، والذي تنظمه الوكالة ويشارك فيه نخبة من أبرز الرموز الإعلامية من 23 دولة إفريقية.





ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالضيوف وقدم لهم نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تأسست علي يد القديس مارمرقس الرسول في القرن الأول الميلادي، والذي أستشهد في الإسكندرية عام 68 ميلادية، وأكد البابا تواضروس الثاني أكد أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتميز بثلاث ملامح فهي كنيسة لاهوتية وأم للشهداء ومؤسسة للرهبنة، والتي بدأت بالقديس أنطونيوس الكبير، وانتقلت منها للمسكونة كلها.





وتابع قائلا: "إن قداسة البابا تواضروس الثاني تحدث عن بلدنا مصر ومدي ارتباطنا بها وبنهر النيل وأهميته لنا فهو مصدر الماء الذي هو الحياة ومنه نستلهم الهدوء والسكينة".





وعبر قداسته عن العلاقات الطيبة التي تربط بين الكنيسة القبطية والدولة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان وفضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.





وخلال اللقاء وجه عدد من الحضور أسئلة لقداسة البابا تواضروس الثاني والذي أجاب على جميع اسئلتهم، مؤكدًا اننا جميعًا في مصر مسيحيين ومسلمين نعيش معًا حياة مشتركة في كل شيء وتقوم القوات المسلحة والشرطة المصرية بحماية الشعب المصري كله مقدمين جهدًا كبيرًا في تجفيف منابع الإرهاب.





وتابع: "كما أن الكنيسة القبطية والأزهر الشريف يعملان معًا للوقوف ضد مظاهر الارهاب سواء كان بالجريمة أو بالفكر أو بالكلمة. وأن الحب داخل الأسرة الواحدة والذي يمتد للمجتمع بأكمله هو السبيل الأول لمكافحة الفكر المتطرف والإرهاب".



