أخبار الفن .. ارتباط أصالة بطبيبها الخاص .. حالة نادية لطفي الصحية.. رد أحمد الفيشاوي بعد قرار حبسه

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد
طلاقها من طارق العريان .. صور
أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع بسبب
الصورة التى تداولها رواد السوشيال ميديا مع طبيبها الخاص، وهو الأمر الذى دفع البعض
لتكهنات بوجود علاقة تربط بينهما.
يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ نادية لطفى
.. فيديو
كشفت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنانة نادية
لطفى والتى دخلت العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية داخل أحد المستشفيات القوات
المسلحة.
محمد رمضان يحيي حفل مباراة الأهلى والزمالك في
الإمارات
قرر اتحاد كرة القدم الاستعانة بالفنان محمد رمضان
لاحياء حفل مباراة السوبر التى تجمع النادى الاهلى والزمالك والتى من المقرر ان تقام
فى الامارات.
بعد حبسه سنة .. أول رد من محامية أحمد الفيشاوي
كشفت سناء لحظى محامية الفنان أحمد الفيشاوى عن
كثير من التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر اليوم حيث عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد
الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50
جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى
المقامة من محاميها شعبان سعيد.
دلوعة .. قمر اللبنانية تشعل السوشيال ميديا بفيديو
جديد من دبى
نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو لها عبر
حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك أثناء تواجدها فى دبى.