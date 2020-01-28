AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. ارتباط أصالة بطبيبها الخاص .. حالة نادية لطفي الصحية.. رد أحمد الفيشاوي بعد قرار حبسه

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:43 م
اصالة
اصالة
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد
طلاقها من طارق العريان .. صور





أثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع بسبب
الصورة التى تداولها رواد السوشيال ميديا مع طبيبها الخاص، وهو الأمر الذى دفع البعض
لتكهنات بوجود علاقة تربط بينهما.



 



يسرا تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ نادية لطفى
.. فيديو





كشفت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنانة نادية
لطفى والتى دخلت العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية داخل أحد المستشفيات القوات
المسلحة.



 



محمد رمضان يحيي حفل مباراة الأهلى والزمالك في
الإمارات





قرر اتحاد كرة القدم الاستعانة بالفنان محمد رمضان
لاحياء حفل مباراة السوبر التى تجمع النادى الاهلى والزمالك والتى من المقرر ان تقام
فى الامارات.



 



بعد حبسه سنة .. أول رد من محامية أحمد الفيشاوي





كشفت سناء لحظى محامية الفنان أحمد الفيشاوى عن
كثير من التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر اليوم حيث عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد
الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50
جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى
المقامة من محاميها شعبان سعيد.



 



دلوعة .. قمر اللبنانية تشعل السوشيال ميديا بفيديو
جديد من دبى





نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو لها عبر
حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك أثناء تواجدها فى دبى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

نشرة الفن .. حقيقة زواج كاظم الساهر من فنانة مصرية..ابنة رانيا يوسف تدخل التمثيل .. الحالة الصحية لـ يسرا ..طبيعة علاقة هدى المفتى ومحمد الشرنوبى

أخبار الفن..نانسي عجرم ترفع علامة النصر وأحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

ترشيحاتنا

الدوري المصري .. تعادل ثمين لوادي دجلة مع الزمالك 1/1 .. فيديو

أول تعليق من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع وادى دجلة.. فيديو

شاهد .. تجمد المياه بجوار المسجد النبوي.. اعرف السبب

اتقوا الله.. فجر السعيد تنفي وفاة حسني مبارك

مترجم كارتيرون في مؤتمر الزمالك ودجلة لـ الصحفيين: "ما تيجوا تدربوا معانا".. فيديو

حكم هجر الزوجة لفراش الزوجية .. دار الإفتاء تجيب .. فيديو

AdvertisementS

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

أخبار الأهلي .. محمد رمضان مفاجأة الأهلي والزمالك.. وعمار حمدي فى طلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور