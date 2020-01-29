يد المدافع لم تكن في وضع طبيعي.. ناصر عباس: وادى دجلة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو

أكد ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، أن لمسات اليد دائما ما تسبب مشاكل وأزمات للحكام، مثل الحالة التى أثارت جدلا فى مباراة الزمالك ووادي دجلة فى الدوري المصري .





وتعادل الزمالك بنتيجة 1-1 أمام وادي دجلة ، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من المسابقة المحلية في مباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي .





وقال ناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كانت هناك ركلة جزاء واضحة وسهلة لوادي دجلة أمام الزمالك، لأن يد المدافع كانت في وضع غير طبيعي".





وأكمل : "كان يجب احتساب ركلة جزاء لأن ليس بها أي اختلاف، لكنها تعتمد على رؤية الحكم".