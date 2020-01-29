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رياضة

يد المدافع لم تكن في وضع طبيعي.. ناصر عباس: وادى دجلة يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:57 ص
الزمالك ووادي دجلة
الزمالك ووادي دجلة
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محمد رشاد
أكد ناصر عباس، الحكم الدولي السابق، أن لمسات اليد دائما ما تسبب مشاكل وأزمات للحكام، مثل الحالة التى أثارت جدلا فى مباراة الزمالك ووادي دجلة فى الدوري المصري .

وتعادل الزمالك بنتيجة 1-1 أمام وادي دجلة ، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر من المسابقة المحلية في مباراة أقيمت على استاد القاهرة الدولي .

وقال ناصر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كانت هناك ركلة جزاء واضحة وسهلة لوادي دجلة أمام الزمالك، لأن يد المدافع كانت في وضع غير طبيعي".

وأكمل : "كان يجب احتساب ركلة جزاء لأن ليس بها أي اختلاف، لكنها تعتمد على رؤية الحكم".
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