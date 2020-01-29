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طبيب مصري من ووهان الصينية: الأوضاع مرعبة ولا إصابة بين المصريين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال الدكتور مروان عادل مدرس الأمراض المعدية بكلية الطب البيطري جامعة بنها من مدينة ووهان الصينية، إن الأوضاع في الصين شبه مرعبة، مضيفا: "لا نخرج من منازلنا والشوارع خالية من البشر وتم عزل المنطقة تماما عن باقي مدن الصين".

وأضاف مروان عادل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": " نعيش في حالة من الرعب والقلق وفيروس كورونا ينتقل على الهواء ونخاف من فتح الشبابيك ".

وتابع مروان عادل: "لا توجد حالة إصابة واحدة بين المصريين على الإطلاق بفيروس كورونا".

وأكمل مروان عادل: "منذ الإعلان عن فيروس كورونا وهناك تزايد مستمر في أعداد المصابين".

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