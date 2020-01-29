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الخارجية: الموقف المصري يؤكد أهمية التوصل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:02 ص
المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية
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إبراهيم القادري
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية، إن التوصل إلى السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، سيُسهم في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أحمد حافظ خلال مداخلة هاتفية على قناة "كسترا نيوز"، أن مبادرة الإدارة الأمريكية جاءت من منطلق أهمية التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة .

وأوضح أحمد حافظ، أن الموقف المصرى يؤكد على الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى اهمية التوصل لإقامة دولتهم المستقلة والتي تكون عاصمتها القدس الشرقية، من خلال الوصول الى الحل النهائى عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

وتابع: يجب أن تكون هناك دراسة متأنية لهذه الرؤية، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات؛ لطرح رؤية الطرفين، بهدف التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل، كما نؤكد على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتكون عاصمتها القدس الشرقية .

وأكمل المتحدث باسم الخارجية ، أن مصر تؤكد على أهمية هذا الجهد الأمريكي بعد إرسائه بعد سنوات طويلة من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن القرار في النهاية، للدولة الفلسطينية، ونحن ندعمه مصريا وعربيا؛ للوصول إلى حقوق الشعبين.
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