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رياضة

عالمي.. محمد أنور يعلق على هدف تريزيجيه في شباك ليستر سيتي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:04 ص
محمد انور
محمد انور
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سيد احمد
علق الفنان محمد انور على هدف محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزى الذى أحرزه فى شباك ليستر سيتى فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
ونشر محمد انور صورة لتريزيجيه عبر موقع انستجرام، وعلق عليها "بهدف عالمي محمود تريزيجيه يصعد بأستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة الانجليزية.. مبرووووك يا حبيبي، تستحق اكتر من كده بكتير كمان ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعي محمد أنور، وجاءت التعليقات كالآتي: "بجد انت فخر العرب - قلبى يا تريزيجيه - بالتوفيق".

وتأهل فريق أستون فيلا بفوز قاتل أمام نظيره ليستر سيتي بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

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