بعثة الزمالك تغادر إلى أنجولا لمواجهة أول أغسطس

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة، في الثانية والربع فجر اليوم، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه، أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.





وتصل البعثة إلى مطار أديس أبابا في السابعة صباح اليوم حيث تمكث ترانزيت ساعة ونصف الساعة بعدها تستقل طائرة أخرى إلى العاصمة لواندا .





ويرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء.





ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.



