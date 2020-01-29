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رياضة

كريستيانو رونالدو يلعب دومينو مع ابنه.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:16 ص
كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو
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سيد احمد
نشر كريستيانو رونالدو فيديو له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وظهر كريستيانو رونالدو يلعب الدومينو مع ابنه، وعلق كريستيانو رونالدو على الفيديو قائلا " And the winner is...CR7&Jnr ssiiiiiimmmm 💪🏻😊 @georginagio 🤷🏻‍♂🤣 ".

وقد أعلن المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس المدير الفني الوطني لمنتخب البرتغال عن قائمة أبطال أوروبا التى تخوض معسكر مغلق استعدادًا للتوقف الدولي ومباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

ونشر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه الأسماء المستدعاة للتوقف الدولي القادم لمواجهة التشيك وبلغاريا.

ودخل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب ومهاجم يوفنتوس الإيطالي على رأس القائمة بجوار نجوم منتخب برازيل أوروبا.

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