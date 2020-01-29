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رياضة

أستون فيلا يوجه رسالة شكر لـ مصر عقب التأهل لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:51 ص
محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
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ياسمين تيسير
واصل فريق استون فيلا الانجليزي احتفاله بـ التاهل لـ نهائي كأس الرابطة الانجليزية عقب الفوز امام ليستر سيتي مساء أمس بهدفين مقابل هدف في إياب نصف نهائي البطولة .

ونشر الحساب الرسمي لـ الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ النجم المصري محمود تريزيجيه، مصحوبة بتعليق:" الهدف بقدم تريزيجيه .. أسيست: المحمدي ... شكرا مصر ".


وتأهل فريق أستون فيلا بفوز قاتل أمام نظيره ليستر سيتي بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقدم أستون فيلا عبر اللاعب مات تارجيت في الدقيقة 12، وتعادل كليتش إيهاناتشو لفريق ليستر في الدقيقة 72.

وفى الدقيقة 94 وهي الأخيرة في المباراة، سجل تريزيجيه هدفًا قاتلًا بعد متابعة رائعة لعرضية أحمد المحمدي ليسددها مباشرة في الشباك .

وينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي الأربعاء، في مباراة نصف النهائي الأخرى
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