أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

أعرب محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأول، عن سعادته البالغة بتأهل الفريق لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن طريق هدفه بمرمى ليستر سيتي مساء أمس الثلاثاء.

وأكد "تريزيجيه" في تصريحات له عقب المباراة أن الهدف جاء من جملة تدرّب عليها كثيرًا بصحبة المصري أحمد المحمدي نجم الفريق خلال مران الفريق، مُشددًا على أن الهدف جاء بنفس الطريقة التي تدرب عليها تمامًا.





وأضاف "تريزيجيه" أن التأهل لنهائي البطولة أمر رائع ولكن ما هو أروع أن التأهل جاء عن طريق هدفه، مشيرًا إلى أن التاريخ سيذكر تلك المباراة والتي ستضاف إلى سجل إنجازاته .





وتابع تريزيجيه أن التأهل للنهائي خلال أول موسم له مع الفريق أمر رائع وإنجاز كبير.



وتأهل فريق أستون فيلا بفوز قاتل أمام نظيره ليستر سيتي بنتيجة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، فى إياب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقدم أستون فيلا عبر اللاعب مات تارجيت في الدقيقة 12، وتعادل كليتش إيهاناتشو لفريق ليستر في الدقيقة 72.

وفى الدقيقة 94 وهي الدقيقة الأخيرة في المباراة، سجل تريزيجيه هدفًا قاتلًا بعد متابعة رائعة لعرضية أحمد المحمدي ليسددها مباشرة في الشباك .

وبذلك ينتظر أستون فيلا الفائز من مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي الأربعاء، في مباراة نصف النهائي .





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