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أخبار العالم

لماذا لم يتحدث وقت إقالته؟.. ترامب يرد على اتهامات جون بولتون

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:07 ص
جون بولتون - دونالد
جون بولتون - دونالد ترامب
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رحيم يسري
يبدو أن اعتراف جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بأن الرئيس دونالد ترامب كان يمارس ضغوطًا على أوكرانيا، أثار غضب الرئيس الذي تجري محاكمته في مجلس الشيوخ.

قال ترامب في تغريدة على تويتر :"لماذا لم يشتك جون بولتون من هذا "الهراء" منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أنه عندما تم إقالة بولتون بشكل علني لم يقل شيئا.
 
أكد جون بولتون صقر إدارة ترامب السابق أن الرئيس الأمريكي يرغب في احتجاز مساعدات عسكرية من الكونجرس لأوكرانيا، إذا لم يفتح رئيسها تحقيقا ضد جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية.

وفي كتاب يصدر قريبا، يؤكد بولتون صحة حجج الديمقراطيين ومطالبهم في استدعاء شهود جدد؛ بحجة أن ترامب استغل منصبه للضغط على أوكرانيا وعرقلة جهود الكونجرس.

ومن المقرر أن يصوت المجلس، الجمعة، على مسألة استدعاء الشهود، إلا أن الأزمة التي فجرها بولتون تشير إلى خلاف بين الجمهوريين واحتمالية انضمام أصوات منهم للمعسكر الديمقراطي.
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