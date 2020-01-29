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أخبار العالم

قطر تعلن موقفها من خطة ترامب للسلام

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:20 ص
دونالد ترامب وبنيامين
دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو
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أحمد محرم
أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، ترحيبها بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، "طالما كانت في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إنه من الضرورة بمكان "التأكيد على أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدّية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية، وما كان متناسبا في مختلف المبادرات الأمريكية التي جاءت في سياق الوساطة- مع تلك الشرعية".



وأضاف البيان: "لقد سبق لجميع الدول العربية تبني المبادرة العربية للسلام من خلال الجامعة العربية والتي وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام العادل".

وأكدت قطر في هذا السياق استعدادها لتقديم الدعم المطلوب لأي مساع ضمن هذه الأسس لحل القضية الفلسطينية، موضحة أنه "لا يمكن للسلام أن يكون مستداما ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وفي العودة إلى أراضيه".
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