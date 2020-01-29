AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احتياطات مكثفة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:11 ص
صحف ومجلات
صحف ومجلات
Advertisements
شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء:


جاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 


"الأهرام"


الخارجية  : مصر تقدر الجهود المتواصلة التى تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام شامل . 

"صدى البلد"

رئيس الوزراء لنواب المحافظين : مليارات الجنيهات لتحقيق طفرة حقيقية فى كل محافظة 


أخبار اليوم 

الخارجية : بدء اجتماعات مصر والسودان بواشنطن لمناقشة أزمة سد النهضة . 


المصرى اليوم 

الصحة : احتياطات مكثفة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد .










Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتمسك بإنجاز اتفاق عادل حول سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

السيسي يوجه بمواصلة إنجاز جميع المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس.. يتصدر صباح البلد.. فيديو

اجتماع الرئيس السيسي بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

بدء إجراءات تدريس ثقافة «احترام الآخر» يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

تحويل 369 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة... يتصدر نشرة صباح البلد

استئناف المفاوضات الفنية حول سد النهضة.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب

شوبير يدافع عن قفشة.. ويكشف السر وراء استبعاده من مباراة الأهلي والنجم

زمان كانوا بيحبوا الفن وليس المظاهر.. المخرج محمد فاضل: عبد المنعم مدبولي مكنش عنده كرفان

وليد سليمان يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك لضمه

أحمد فتحي يقود الأهلي في موقعة الجوهرة الزرقاء الحاسمة

أول تعليق من تريزيجيه عقب تأهل أستون فيلا لـ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

لكل اسم حكاية.. قبة سيدي على بن عنان.. تاريخ حضاري وطراز تقليدي في التصميم