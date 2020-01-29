احتياطات مكثفة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأربعاء:
جاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
"الأهرام"
الخارجية : مصر تقدر الجهود المتواصلة التى تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام شامل .
"صدى البلد"
رئيس الوزراء لنواب المحافظين : مليارات الجنيهات لتحقيق طفرة حقيقية فى كل محافظة
أخبار اليوم
الخارجية : بدء اجتماعات مصر والسودان بواشنطن لمناقشة أزمة سد النهضة .
المصرى اليوم
الصحة : احتياطات مكثفة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد .