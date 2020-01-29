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أخبار العالم

إجراء جديد لمنع تزوير عقود العمل المصرية بالكويت.. تفاصيل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:00 ص
إجراء جديد لمنع تزوير
إجراء جديد لمنع تزوير عقود العمل المصرية بالكويت
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محمود نوفل
كشف رئيس المكتب العمالي المصري بالكويت المستشار أحمد إبراهيم عن اتخاذ إجراءات لمنع أي تزوير أو تلاعب في عقود عمل الجالية المصرية. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الوسط" الكويتية، فقد قال المستشار أحمد إبراهيم إن المكتب اتخذ إجراءات لضبط المتاجرة في الإقامات وعقود العمل عن طريق ربط المكتب العمالي في الكويت والإدارة المختصة بالتصديق على عقود العمل ب‍وزارة القوى العاملة في القاهرة.

وأضاف رئيس المكتب العمالي المصري بالكويت أن ذلك عن طريق تسجيل رقم كودي لكل عقد، وذلك الرقم يوضع على جميع أوراق عقد العمل.

وأشار إلى أن هذا الرقم الكودي يرسل إلى القاهرة بالإيميل يوميا شاملا جميع بيانات العمل والتي تتضمن صاحب العمل والعامل والمهنة والراتب وغيرها من الأمور التي يتضمنها عقد العمل.
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