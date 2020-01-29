بعد إعدامه لزوجها.. ضربة انتقامية تهدد عرش زعيم كوريا الشمالية.. شاهد

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو عن تفاصيل ظهور عمة زعيم كوريا الشمالية "كيم يونج أون" بعد اختفائها لمدة ٦ سنوات مضت.





ووفقا للتقرير فإن عمة زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون قد ظهرت علنا خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة.





يعد ظهورها للمرة الأولى منذ 6 سنوات "مفاجأة" وذلك بعدما قيل انه تم نفيها أو توفيت؛ حيث كان ابن أخيها زعيم كوريا الشمالية قد أمر بإعدام زوجها جانج سونغ ثايك.





وكان كيم يونج أصدر فرمان إعدام زوج عمته على خلفية اتهامه ب الفساد ومحاولات لإطاحة النظام الحاكم.





يذكر أن عمة زعيم كوريا الشمالية وزوجها كانا مركز قوة فى الماضى وشكلا دورا سياسيا بارزا خلال السنوات الأولى من حكم الزعيم الكوري.