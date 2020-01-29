من الصندوق الأسود إلى بطل كمال أجسام.. بلال جابر يواجه البطولات بساق من حديد: باحضر لدخول موسوعة چينيس.. فيديو

انضم إلى فئة ذوي الهمم ، وتحول إلى قصة مؤثرة بعد حادث أليم تعرض له الكابتن بلال جابر منذ الصغر، أدى إلى بتر القدم الشمال، وتركيب طرف صناعي، وعاش حياته منذ وقتها بين أربع جدران محاولا التأقلم على ما أصابه، قائلا لـ "صدى البلد": "ومن هنا بدأت فترة الصندوق الأسود".





عانى صاحب الإرادة الحديدية منذ حدوث الحادث الأليم، والذي توقفت حياته لبعض الوقت، وتعرض للتنمر لأكثر من مرة، وعبر بطل كمال الأجسام عن ما مر به من أزمات نفسية "حسيت إني فقدت كل حاجة".





"أنا هفشل".. كانت هاتان الكلمتان دائما تترددان على لسان كابتن بلال جابر، وذلك بسبب تنقله من أكثر من كلية ابتداءً من التحاقه بكلية العلوم وحتى كلية التربية معلقًا: "أنا كنت بسقط وبحول عشان المشكلة كانت في نفسيتي".





تعرض صاحب الساق الحديدية لأكثر من عبارة جعلته يتنفس بصعوبة كما لو كان جالسا في صندوق صغير، لكنها تلك الكلمات استطاعت أن تجعله شخصا آخر، لديه الكثير من الأحلام والطموح رغم كل المعاناة التي تتواجد في داخله: "أنا يا هقوم اكمل يا هقعد وهموت"، على حد قول ابن عروس البحر المتوسط لـ"صدى البلد".





وعند بلوغه الـ٢٠ عاما، قاوم مدرب كمال الأجسام الظروف وتحولت من ألم إلى أمل داخله، وحاول أن يمارس الرياضة بعض الشئ لتحسين النفسية ومحاولة منه لتفريغ الطاقة المكبوتة، وتحسين المظهر الخارجي أمام مرآته.





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مارس الرياضة داخل الصالات الرياضية بمحافظة الإسكندرية، وحاول أن يتأقلم مع أوجاعه التي لم يشعر بها سواه، لكنه كان يلمس بعض نظرات الاستغراب من حوله وعبر عن ذلك في فخر "محدش وقتها كان عامل بتر غيري وبيلعب رياضة".





تأقلم صاحب الشهرة الواسعة في مدينة الإسكندرية على وضعه الصحي وشارك في أول بطولة لرفع الأثقال، على مستوى الجامعات وحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وتعتبر تلك الخطوة هي الانطلاقة الحقيقية له.





وبعد بطولة رفع الأثقال حاول أن يشارك في بطولة رياضته المفضلة "كمال الأجسام" لكنه خرج من التصنيف، قائلا: "ثقافة المجتمع متسمحش أن ألعب في البطولة وانا عندي بتر في القدم".





كل ما مر به بلال جابر كان سببا في شهرته الواسعة التي تغزو مدينة الإسكندرية، كما أنه أصبح شخصًا مؤثرا على مواقع التواصل الاجتماعى، لنشر مقاطع فيديو تحفيزية لرواد التواصل الإجتماعي سواء على المستوى المهني أو الشخصي، قائلا رسالته للشباب: "مهما تألمت هتوصل".





حصل صاحب الساق الحديدية على جائزة درع "mr legacy" والذي تم اختياره كأفضل مدرب مؤثر في العالم، وذلك لعام ٢٠١٩، ويعتبر ابن مدينة الإسكندرية هذا اللقب "وسام على صدره" لكونه المصري الوحيد الذي حصل على هذا اللقب.



