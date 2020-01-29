ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى مخدر البانجو والاستروكس بالخانكة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين تخصصا في الاتجار بمخدر البانجو والاستروكس أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط كل من محمود ع م " عاطل ومقيم القلج دائرة المركز وعمرو م ع " عاطل ومقيم القلج – دائرة المركز.

وضبط بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.500 كيلو جرام وكمية من الاستروكس المخدر تزن 50 جراما ومبلغ 500 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 649 لسنة 2020م جنح مركز الخانكة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.