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اقتصاد

عقب تراجعه 10 جنيهات بالأمس.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:18 م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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آية الجارحي

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء عقب تراجع بالامس بلغ نحو 10 جنيهات.


سجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم 694 جنيها بفارق عن أول أمس بفارق 9.6 جنيه.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة بمحلات الصاغة في تعاملات اليوم لـ793 جنيها بعد أن وصل لـ 804.1 جنيه أول  أمس الاثنين بتراجع بلغ 11.1 جنيه.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 595 جنيها مقابل 603.1 جنيه أول أمس بفارق 8.1 جنيه.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 حوالي 463 جنيه اليوم مقابل 469.05 جنيه أول أمس بفارق 6.05 جنيه.


ووصل سعر الجنيه الذهب لـ5552 جنيها وأوقية الذهب بـ24.7 جنيه و كيلو الذهب 793.143 جنيه.

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