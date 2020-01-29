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مرأة

بـ3 جنيهات.. ضعي هذه المادة في الشامبو وشاهدي ماذا يحدث؟

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:01 م
رشا عوني
مشاكل الشعر شبح يطارد الفتيات، بداية من التساقط والهيشان وحتى صعوبة نموه وفراغات الشعر الخفيفة، لكن يمكنك بطرق طبيعية بسيطة علاج مشاكل الشعر وخاصة التساقط وتكثيف الشعر وإعادة نموه بغزارة. 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة باستخدام حبات حمض الفوليك التي تباع بالصيدلية وثمنها 3 جنيهات، فهي مفيدة وصحية للشعر ولها قدرة فعالة على علاج مشاكل الشعر وخاصة التساقط.

طريقة استخدام كبسولات حمض الفوليك للشعر:

ضعي نصف شريط حمض الفوليك في نصف كوب ماء.

قلبي الحبيبات في الماء حتى تذوب تماما ويتغير لون الماء.

أضيفي نصف كوب الماء بحمض الفوليك في زجاجة الشامبو ورجيها جيدا واتركيه يوما كاملا ثم استخدميها مرتين أسبوعيا.

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فوائد حمض الفوليك للشعر: 

_ حمض الفوليك يساعد على تقليل تساقط الشعر.
_ يساعد على تطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة. 
_ يساعد على تحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي.
_ يقوي الشعر ويغذي الجذور ويمنع التساقط.
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