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رياضة

رسميا.. توتنهام يعلن تعاقده مع ستيفن بيرجوين من آيندهوفين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:16 م
ستيفن بيرجوين مع
ستيفن بيرجوين مع قميص توتنهام
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إسراء أشرف
أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعاقده مع ستيفن بيرجوين مهاجم فريق آيندهوفين الهولندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم برجوين إلى صفوف توتنهام لمدة 5 مواسم مقبلة، ليستمر مع السبيرز حتى عام 2025.

وأشار النادي اللندني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إلى أن اللاعب الهولندي، سيرتدي قميص يحمل رقم 23.

وشارك بيرجوين في 149 مباراة بقميص بي إس في آيندهوفين، ونجح في تسجيل 31 هدفًا، وتمكن من صناعة 41 آخرون.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، من 24 مباراة.
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