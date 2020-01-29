انتشال جثث كوبي براينت وابنته و7 آخرين من الطائرة المتحطمة

انتشلت سلطات لوس أنجلوس جميع الجثث التسعة فى حادث تحطم المروحية الذي قتل فيه لاعب كرة السلة كوبي براينت وابنته جيانا وسبعة آخرين.
وقالت السلطات وفقا لصحيفة نيويورك تايمز أنه تم انتشال الجثث الـ 9 ونقلها من موقع تحطم كالاباساس إلى مركز علوم الطب الشرعي التابع للوزارة لفحصه.
وانتشل فريق الإنقاذ أول ثلاث جثث من موقع التحطم يوم الأحد، وأزالوا الضحايا الستة في الأيام التالية.
وسقطت الطائرة الهليكوبتر التى كانت تقل كوبى براينت واحترقت، يوم الاحد الماضي، ولم يتوصل المحققون إلى سبب سقوطها، ولكن الطائرة لها حمولة 5 أشخاص وكان بها 9 أشخاص، والذين توفوا هم جون ألتوبيلي (مدرب كرة السلة لفريق كلية أورانج كوست) وزوجته كيري وابنتهما أليشا، وسارة شستر وابنتها بايتون، ومدربة كرة السلة كريستينا ماوزر والطيار أرا زوبيان.