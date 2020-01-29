انتشال جثث كوبي براينت وابنته و7 آخرين من الطائرة المتحطمة

انتشلت سلطات لوس أنجلوس جميع الجثث التسعة فى حادث تحطم المروحية الذي قتل فيه لاعب كرة السلة كوبي براينت وابنته جيانا وسبعة آخرين.





وفقا لصحيفة نيويورك تايمز أنه تم انتشال الجثث الـ 9 ونقلها من موقع تحطم كالاباساس إلى مركز علوم الطب الشرعي التابع للوزارة لفحصه. وقالت السلطات





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وانتشل فريق الإنقاذ أول ثلاث جثث من موقع التحطم يوم الأحد، وأزالوا الضحايا الستة في الأيام التالية.



