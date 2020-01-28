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منوعات

الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:44 م
صدى البلد
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هدير علاء
قرر الكاتب البرازيلي الشهير "باولو كويلو" حذف مسودة كتاب للأطفال كان يعمل عليه بالتعاون مع لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل "كوبي براينت"، موضحًا أنه بدون مساهمة "براينت"، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر يوم الأحد الماضي، يكون الكتاب قد فقد معناه، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكشف الكاتب البرازيلي أمس، الاثنين، عن أنه كان يقوم بتأليف كتاب للأطفال بالتعاون مع لاعب كرة السلة الراحل، لكنه قرر عقب وفاته في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر، الذي أودى كذلك بحياة ابنته و7 آخرين، حذف ما عملا عليه معًا.

ونعى "كويلو" اللاعب الراحل بكلمات مؤثرة قائلًا: "عزيزي كوبي براينت.. لقد كنت أكثر من لاعب عظيم، وتعلمت الكثير من خلال تفاعلي معك"، وأشار إلى أنه سوف يحذف المسودة في الحال، مؤكدًا على الكتاب فقد معناه عقب وفاة "براينت".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المعجبين حثوا "كويلو" في أعقاب ذلك على إنهاء الكتاب تكريمًا للاعب الراحل. 

وقال الكاتب في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" إن "براينت" كان يرغب في أن يكون كتابه بمثابة رسالة للأطفال الفقراء والمحرومين بأن في إمكانهم التغلب على الشدائد عن طريق الرياضة، مؤكدًا على أن اللاعب الراحل كان دائمًا مهتمًا بإعداد كتاب يكون مثالًا إيجابيًا للأطفال.
الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت
الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت
الكاتب باولو كويلو يكشف مفاجأة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت
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