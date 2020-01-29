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رياضة

بعد ظهور كورونا .. اتحاد الكرة يعلق على مصير السوبر في الإمارات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:45 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
علق عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة على مصير إقامة مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي والزمالك المقرّر إقامتها يوم 20 فبراير القادم فى الإمارات بعد ظهور حالات من فيروس كورونا فى الدولة الشقيقة.


وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": دولة الإمارات من الدول التي تهتم بصحة المواطن وبتعليمات من الشيخ محمد بن زايد أخذت إجراءات احترازية لمحاصرة الحالات واجراءات لمواجهة العدوي بهذا الفيروس مشددا على أن الدولة الشقيقة كبيرة وتضع صحة المواطن على راس أجندة أولوياتها.


وأضاف: لن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري بسبب حالات فردية لـ فيروس كورونا بعد إعلان دولة الإمارات عن وجود إصابات بالفيروس كونه لا يشكل خطرًا على لاعبي قطبي الكرة المصرية.


وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أعلنت عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.


ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية التى أضافت فى بيانها اليوم الأربعاء أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.


وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية فى البلاد اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وأن الوضع الصحى العام لا يدعو إلى القلق.


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بعد ظهور كورونا .. اتحاد الكرة يعلق على مصير السوبر في الإمارات

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