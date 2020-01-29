بعد ظهور كورونا .. اتحاد الكرة يعلق على مصير السوبر في الإمارات





وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": دولة الإمارات من الدول التي تهتم بصحة المواطن وبتعليمات من الشيخ محمد بن زايد أخذت إجراءات احترازية لمحاصرة الحالات واجراءات لمواجهة العدوي بهذا الفيروس مشددا على أن الدولة الشقيقة كبيرة وتضع صحة المواطن على راس أجندة أولوياتها.







وأضاف: لن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري بسبب حالات فردية لـ فيروس كورونا بعد إعلان دولة الإمارات عن وجود إصابات بالفيروس كونه لا يشكل خطرًا على لاعبي قطبي الكرة المصرية.







وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أعلنت عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية.







ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية التى أضافت فى بيانها اليوم الأربعاء أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.





