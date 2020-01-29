بعد انتظار طويل.. مانشستر يونايتد يعلن عن تعاقده مع نجم منتخب البرتغال





ونشر نادي مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي ، بيانًا أكد فيه التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة نادي سبورتينج ، ينتقل بمقتضاه برونو للشياطين الحمر ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ، وأن اللاعب يخضع للفحص الطبي في الوقت الحالي.





وتشير بعض التقارير الصحفية أن الصفقة أغلقت بقيمة 68 مليون يورو ، بعد انتظار طويل ، حيث بدأت المفاوضات بين الناديين منذ أكثر من عام ، دون التوصل لاتفاق بين الطرفين، وكان اللاعب قريبًا للغاية من التوقيع للمانيو الصيف الماضي ، لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق نهائي.





يذكر أن برونو فيرنانديز يبلغ من العمر 25 عامًا ، وانتقل لسبورتينج لشبونة صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي سامبدوريا الإيطالي، وحقق مع المنتخب البرتغالي ، بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أعلن نادي مانشستر يونايتد ، اليوم الأربعاء ، توقيعه رسميًا مع برونو فيرنانديز ، لاعب نادي سبورتينج لشبونة والمنتخب البرتغالي .