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رياضة

بعد انتظار طويل.. مانشستر يونايتد يعلن عن تعاقده مع نجم منتخب البرتغال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:39 م
برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
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إسماعيل محمود
أعلن نادي مانشستر يونايتد ، اليوم الأربعاء ، توقيعه رسميًا مع  برونو فيرنانديز ، لاعب نادي سبورتينج لشبونة والمنتخب البرتغالي .

ونشر نادي مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي ، بيانًا أكد فيه التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة نادي سبورتينج ، ينتقل بمقتضاه برونو للشياطين الحمر ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ، وأن اللاعب يخضع للفحص الطبي في الوقت الحالي.

وتشير بعض التقارير الصحفية أن الصفقة أغلقت بقيمة 68 مليون يورو ، بعد انتظار طويل ، حيث بدأت المفاوضات بين الناديين منذ أكثر من عام ، دون التوصل لاتفاق بين الطرفين، وكان اللاعب قريبًا للغاية من التوقيع للمانيو الصيف الماضي ، لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق نهائي.

يذكر أن برونو فيرنانديز يبلغ من العمر 25 عامًا ، وانتقل لسبورتينج لشبونة صيف عام 2017 ، قادمًا من نادي سامبدوريا الإيطالي، وحقق مع المنتخب البرتغالي ، بطولة دوري الأمم الأوروبية.
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