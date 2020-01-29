برشلونة يقدم عرضًا خرافيًا للتعاقد مع خليفة سواريز .. وهذا موقف ناديه





وذكرت سكاي سبورتس أن نادي برشلونة قدم عرضًا قدره 85 مليون باوند أي 100 مليون يورو تقريبًا للتعاقد مع ريتشارلسون ، لكن إدارة نادي إيفرتون رفضت العرض على الفور.





وذكرت الشبكة أن نادي برشلونة كان يرغب بشدة في التعاقد مع ريتشارلسون ، وكان يجده خير بديل للأوريجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق ، والذي يبلغ من العمر 33 عامًا ، بالإضافة لتعرضه لإصابة قوية قد تغيبه عن باقي مباريات الموسم، لكن نادي إيفرتون رفض فكرة التخلي عن ريتشارلسون ، حيث أن النادي لا يرغب في بيع أحد أهم لاعبي الفريق ومشروعه.





ويبلغ ريتشارلسون من العمر 22 عامًا ، وانتقل لنادي إيفرتون صيف عام 2018 ، قادمًا من نادي واتفورد ، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا.





أكدت شبكة قنوات سكاي سبورتس ، أن نادي برشلونة الإسباني ، قد قدم عرضًا لنظيره نادي إيفرتون الإنجليزي ، للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي ريتشارلسون ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.