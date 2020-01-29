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رياضة

برشلونة يقدم عرضًا خرافيًا للتعاقد مع خليفة سواريز .. وهذا موقف ناديه

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:21 م
ريتشارلسون مهاجم
ريتشارلسون مهاجم نادي إيفرتون
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إسماعيل محمود
أكدت شبكة قنوات سكاي سبورتس ، أن نادي برشلونة الإسباني ، قد قدم عرضًا لنظيره نادي إيفرتون الإنجليزي ، للحصول على خدمات لاعبه البرازيلي ريتشارلسون ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت سكاي سبورتس أن نادي برشلونة قدم عرضًا قدره 85 مليون باوند أي 100 مليون يورو تقريبًا للتعاقد مع ريتشارلسون ، لكن إدارة نادي إيفرتون رفضت العرض على الفور.

وذكرت الشبكة أن نادي برشلونة كان يرغب بشدة في التعاقد مع ريتشارلسون ، وكان يجده خير بديل للأوريجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق ، والذي يبلغ من العمر 33 عامًا ، بالإضافة لتعرضه لإصابة قوية قد تغيبه عن باقي مباريات الموسم، لكن نادي إيفرتون رفض فكرة التخلي عن ريتشارلسون ، حيث أن النادي لا يرغب في بيع أحد أهم لاعبي الفريق ومشروعه.

ويبلغ ريتشارلسون من العمر 22 عامًا ، وانتقل لنادي إيفرتون صيف عام 2018 ، قادمًا من نادي واتفورد ، مقابل 40 مليون يورو تقريبًا.

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