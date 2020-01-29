مدافع الزمالك يخضع لتدريبات تأهيلية.. والفريق يؤدي مران الإحماء

خضع محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بالنادي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق خلال مران الفريق بأنجولا اليوم، وذلك بسبب كدمة بسيطة في انكل القدم .





خاض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي مران الإحماء مع جميع اللاعبين في تدريبات اليوم والذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.





حيث حرص كارتيرون على الركض مع اللاعبين لمدة ربع ساعة.





ويواجه الزمالك أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويخوض الزمالك مرانه الأول بأنجولا التي وصلها اليوم الأربعاء، حاليا على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية.



