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توك شو

بعد القضاء على التزويغ.. وزير النقل: وفرنا 12 مليون جنيه شهريا.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:31 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال  المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تطوير قطار ابو قير و قطار منوف - طنطا ويبدأ التطوير اعتبارا من 1 يوليو 2020 .

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم تطوير شبكة السكك الحديد  بشكل كامل .

وأكمل:"  تم توفير دخل اكبر للسكك الحديد، وتم بيع خردة  بـ 340 مليون جنيه، و عندما تم حوكمة التذاكر ومنع التهرب من دفع ثمن التذكرة تم توفير 10 إلى 12 مليون جنيه في الشهر".

ولفت الوزير:" 461 مليون دولار قيمة القرض  للقطار الذي يصل إلى العاصمة الإدارية، وإجمال قيمة القرض  لـ 1300 عربة مليار و60 مليون دولار مع البنك المجري والروسي .

وتابع كامل الوزير:"  يتم العمل على تطوير المحطات  بشكل كبير ومشروع تطوير المحطات في غاية الأهمية ونعمل  على تطوير المزلقانات".

واكمل كامل الوزير:"  انتهينا من تطوير  700 مزلقان بأكثر من 50 % من المزلقانات التي نرغب في تطويرها، ونعمل على تطوير السكة الحديد وتطوير الجرارات".

ولفت كامل الوزير:"  في 30 يونيو 2020  نشهد سكة حديد متطورة وآمنة ونظيفة،  وشغلنا الشاغل الان توفير الإمكانات الذاتية  من أجل توفير سكة حديد آمنة ومتطورة"، مضيفا:"  بعنا خردة بـ 340 مليون جنيه".
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