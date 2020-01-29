بعد القضاء على التزويغ.. وزير النقل: وفرنا 12 مليون جنيه شهريا.. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تطوير قطار ابو قير و قطار منوف - طنطا ويبدأ التطوير اعتبارا من 1 يوليو 2020 .





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه سيتم تطوير شبكة السكك الحديد بشكل كامل .





وأكمل:" تم توفير دخل اكبر للسكك الحديد، وتم بيع خردة بـ 340 مليون جنيه، و عندما تم حوكمة التذاكر ومنع التهرب من دفع ثمن التذكرة تم توفير 10 إلى 12 مليون جنيه في الشهر".





ولفت الوزير:" 461 مليون دولار قيمة القرض للقطار الذي يصل إلى العاصمة الإدارية، وإجمال قيمة القرض لـ 1300 عربة مليار و60 مليون دولار مع البنك المجري والروسي .





وتابع كامل الوزير:" يتم العمل على تطوير المحطات بشكل كبير ومشروع تطوير المحطات في غاية الأهمية ونعمل على تطوير المزلقانات".





واكمل كامل الوزير:" انتهينا من تطوير 700 مزلقان بأكثر من 50 % من المزلقانات التي نرغب في تطويرها، ونعمل على تطوير السكة الحديد وتطوير الجرارات".



