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توك شو

دلال عبد العزيز: نادية لطفى بالنسبة لى قامة كبيرة تجمع كل الصفات الجميلة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:44 م
الفنانة نادية لطفي
الفنانة نادية لطفي
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محمود محسن
أكدت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أن الفنانة نادية لطفى بالنسبة لها قامة كبيرة فهي فنانة تجمع كل الصفات الجميلة، قائلة "إنها فنانة عظيمة بكل المقاييس".

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية أن الفنانة نادية لطفي لها مواقف انسانية عظيمة مشيرة إلى "انني لا يمكنني سوى أن أدعو لها بالشفاء العاجل".

 وكان الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد قال قبل أيام إن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي مستقرة وفي حالة تحسن عن السابق. 


وأضاف أشرف زكي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشائعات التى قيلت عن الفنانة نادية لطفى إنها لا تتحرك وجالسة على أجهزة تنفس غير صحيح بالمرة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة نادية لطفي ظهرت فى فيديو قبل أيام، نعت فيه صديقتها الراحلة ماجدة الصباحى التى وافتها المنية الأيام الماضية، وأعربت نادية لطفى عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحى.



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