إجراء قرعة كأس مصر لكرة الصالات في حضور عضو اتحاد الكرة

أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية وفي حضور مندوبي الأندية.



وتعود مسابقة كأس مصر لكرة الصالات بعد توقف استمر لمدة خمس سنوات وبقرار الدكتورة سحر عبد الحق المشرفة على لعبة كرة القدم للصالات في إنجاز يحسب للجنة المؤقتة للجبلاية بفضل مجهودات سحر عبد الحق في ملف تطوير الكرة النسائية والصالات والشاطئية.



ويشارك في مسابقة كأس مصر عدد أربعة عشر فريقا وأسفرت القرعة عن الآتي:



