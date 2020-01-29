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رياضة

إجراء قرعة كأس مصر لكرة الصالات في حضور عضو اتحاد الكرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:57 م
قرعة كأس مصر لكرة
قرعة كأس مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى

أجريت اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة كأس مصر لكرة الصالات للموسم الرياضي 2020/2019 في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على كرة الصالات والشاطئية والنسائية وفي حضور مندوبي الأندية.


وتعود مسابقة كأس مصر لكرة الصالات بعد توقف استمر لمدة خمس سنوات وبقرار الدكتورة سحر عبد الحق المشرفة على لعبة كرة القدم للصالات في إنجاز يحسب للجنة المؤقتة للجبلاية بفضل مجهودات سحر عبد الحق في ملف تطوير الكرة النسائية والصالات والشاطئية.


ويشارك في مسابقة كأس مصر عدد أربعة عشر فريقا وأسفرت القرعة عن الآتي:


دور الستة عشر 
١- فريق MVP (الإسكندرية) - الإعلاميين
٢- م. ش المدينة - الصيد
٣- وراق العرب - البنك الأهلي
٤- الإسماعيلي - ناصر الفكرية
٥- اتحاد الشرطة - القنايات
٦- ميت عقبة - الدرب الأحمر
٧ - وراق الحضر - باي
٨- المنيا - باي


وتقام مسابقة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين مع منتخب مصر
يقام دور الـ ١٦ الثلاثاء القادم
دور الثمانية الأحد بعد القادم

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