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أخبار العالم

ترامب يسخر من مستشار أمنه القومي السابق: انتهت اللعبة

الخميس 30/يناير/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رسالة لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بعدما حذره البيت الأبيض من نشر كتاب لأنه يحتوي بشكله الحالي، على معلومات سرية.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "انتهت اللعبة"، وذلك في إشارة إلى اتهامات بولتون بأن ترامب مارس دورًا محوريًا فى حملة الضغط ذات الدوافع السياسية على أوكرانيا. 

ويكشف بولتون في كتابه محادثة يمكن أن تضر بالرئيس دونالد ترامب، الذي يواجه حاليًا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ، بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس. 

وبحسب بولتون، فإن ترامب، قال له في أغسطس 2019، إنه لا يريد الإفراج عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا طالما لم تحقق سلطات كييف حول النائب السابق للرئيس الديمقراطي جو بايدن الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020.

وصباح الأربعاء، انتقد ترامب بشدة بولتون الذي أقاله في سبتمبر، واعتبر في تغريدة أن مستشاره السابق للأمن القومي "أقيل لأني لو استمعت إلى نصائحه، لكنا نخوض الحرب العالمية السادسة".

وأضاف "لقد رحل وعلى الفور ألف كتابا مغالطًا وكله شر".
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