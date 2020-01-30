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فن

بإطلالة جذابة إنجي خطاب تبهر متابعيها ..شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 04:58 ص
انجي خطاب
انجي خطاب
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة إنجي خطاب، جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وتألقت إنجي خطاب، بإطلالة اتسمت بمكياج كثيف بوجهها وملائم لبشرتها، مع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها. 

ولم تتكلف إنجي خطاب بوضع الإكسسوارات المكلفة، واعتمدت على مظهرها الجذاب بارتدائها فستانا متناسقا مع لون شعرها البني. 

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
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