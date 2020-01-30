فتح باب الترشح في انتخابات نقابة المحامين.. وأربع أعضاء يتنافسون على منصب النقيب

تبدأ نقابة المحامين، اليوم الخميس فى تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

وأعلن أربعة مرشحين حتي الآن نيتهم لخوض انتخابات النقابة علي منصب النقيب العام، وهما سامح عاشور، النقيب الحالى، كما أعلن مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادى الزمالك، عزمه الترشح للمنصب، كما توافقت جبهة الإصلاح النقابى على ترشيح رجائى عطية، وأيضًا أعلن كل من الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة السابق.

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرّر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .