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فن

المطربة الأمريكية بيلي إيليش تشارك في حفل الأوسكار الـ 92

الخميس 30/يناير/2020 - 10:42 ص
بيلي ايليش
بيلي ايليش
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شروق ابراهيم
أعلنت أكاديمية علوم وفنون الصور عن مشاركة المطربة الأمريكية بيلي إيليش بفقرة غنائية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 رغم منافستها في فئة أفضل أغنية أصلية. 

ويأتي ذلك بعد تألق بيلي إيليش في حفل توزيع جوائز الـ جرامي الموسيقية الـ69 الذي أقيم الأحد الماضي، وحصده عدة جوائز مهمة وتحقيقها رقم قياسي. 

وتصدرت أغنية Everything I wanted للمغنية الأمريكية بيلي إيليش لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بعد تحقيقها 10 ملايين مشاهدة في يوم.

ونشأت إيليش في هايلاند بارك، لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين. والديها كاتب السيناريو ماجي بيرد وباتريك أوكونيل. تعلمت بيلي في المنزل، وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة.

وفي سن الحادية عشر، بدأت بيلي بالكتابة وغناء أغانيها الخاصة، متخذة شقيقها الأكبر فينياس أوكونيل قدوة، حيث كان يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة مع فرقته.
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