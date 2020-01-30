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فن

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في مركز المنارة.. 28 فبراير

الخميس 30/يناير/2020 - 12:15 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 فبراير، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري ضخم.

ويقدم عمرو دياب خلال الحفل، عددا متنوعا من أغاني ألبومه القادم "سهران"، من بينها أغنية "عم الطبيب"، و"هيعيش يفتكرني"، بجانب عدد من أبرز أغانية الأخرى من بينها: "قدام مرايتها"، و"أنا غير"، و"يوم تلات".

يذكر أن قد طرح عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "هيعيش يفتكرني"، ضمن أغاني ألبومه المقبل "سهران"، المقرر طرحه يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي.

"هيعيش يفتكرني" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى.
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