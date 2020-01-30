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حوادث

مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على طريق الداخلة بالوادي الجديد

الخميس 30/يناير/2020 - 01:07 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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منصور ابوالعلمين

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة الزيات بمحافظة الوادى الجديد.


كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الداخلة  يفيد  إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بانقلاب سيارة حيث انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام, حيث لفظ أحدهم أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى.


وتبين وفاة طلعت محمد إدريس 50 سنة من قرية الموهوب، كما أصيب إبراهيم مسعد رجب السيد 27 سنة من محافظة البحيرة وتم تقديم العلاج الطبى له والحالة العامة مستقرة.


وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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