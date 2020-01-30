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اقتصاد

وزير المالية: القيادة السياسة كلفتنا بحل المنازعات مع الممولين دون اللجوء للقضاء

الخميس 30/يناير/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بسرعة العمل علي إنهاء كافة المنازعات مع الممولين واستجداء حقوق الخزانة العامة بدون اللجوء للقضاء.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات ندوة تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية وتعديلات التشريعات الضريبية المقترحة والتي تنظمها مؤسسة إرنست اند يانج EYالعالمية والعاملة  في مجال الخدمات الضريبية والمسئولة عن تطوير مصلحة الضرائب ؛ بالتجمع الخامس بالقاهرة ، المنعقد تحت رعاية الوزارة بحضور شريف الكيلاني، المدير القطري لمنطقة مصر والشرق الأوسط بمؤسسة  EY.

أوضح معيط أن هناك مساعي حقيقية لدي الوزارة في تحفيز بيئة الاستثمار والأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية موضحا أن التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب لن تمس سعر الضريبة أو الحوافز الممنوحة للممولين، مشيرا إلى أن الوزارة تتبني استراتيجيات سريعة لفض المنازعات مع الممولين.

وأوضح أن الحكومة تتبني قانون ضريبة علي الدخل صديق للاستثمار ومحفز له حتي يتم إتاحة الفرص لدي المستثمرين في دعم جهود الدولة في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي .

تناقش الندوة الإجراءات الضريبية التي تقوم بها الوزارة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتوصل لحلول لحسم الخلافات مع الممولين.

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