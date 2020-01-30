كان مصدع.. زوج يخنق زوجته وأبناءه الثلاثة لإزعاجهم له في بريطانيا.. صور

قتل "انتوني" البالغ من العمر 40 عاما، زوجته وأطفاله الثلاثة، بعد احتفالات رأس السنة، ودفنهم في الحديقة القريبة من المنزل، وكتب ورقة فيها "كانوا مزعجين.. وضجيجهم يؤلم رأسي".
ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن انتوني والد الأطفال الثلاثة، أكبرهم 13 عاما، وأصغرهم 4 سنوات، قام بالتخلص منهم جميعا بسبب ضجيجهم أثناء احتفالات رأس السنة، حسب اعترافات المتهم في التحقيقات .
وعثرت الشرطة البريطانية على جثث 4 أشخاص هم زوجة أنتوني و أولاده الثلاثة بعد خنقه لزوجته وأطفاله الاثنين، و طعنه لإبنه الثالث، ولم يتمكن الأب المجنون من خنق إبنه الثالث لأنه حاول الإفلات من يده فقام بغرس سكين في قلبه .
ودفن انتوني الجثث في الحديقة القريبة من المنزل وهرب، إلا أن الجثث خرجت منها رائحة كريهة لم يتحملها المواطنون في الحي فقاموا بإبلاغ الشرطة، والقي القبض على المتهم .
واعترف المتهم بجريمته في تحقيقات الشرطة، وقال إنه كان يشعر بالصداع الشديد، وضجيحهم لا ينتهي؛ فقرر القضاء عليهم.