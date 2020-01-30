كان مصدع.. زوج يخنق زوجته وأبناءه الثلاثة لإزعاجهم له في بريطانيا.. صور

قتل "انتوني" البالغ من العمر 40 عاما، زوجته وأطفاله الثلاثة ، بعد احتفالات رأس السنة ، ودفنهم في الحديقة القريبة من المنزل ، وكتب ورقة فيها "كانوا مزعجين.. وضجيجهم يؤلم رأسي".





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن انتوني والد الأطفال الثلاثة، أكبرهم 13 عاما، وأصغرهم 4 سنوات، قام بالتخلص منهم جميعا بسبب ضجيجهم أثناء احتفالات رأس السنة ، حسب اعترافات المتهم في التحقيقات .





وعثرت الشرطة البريطانية على جثث 4 أشخاص هم زوجة أنتوني و أولاده الثلاثة بعد خنقه لزوجته وأطفاله الاثنين، و طعنه لإبنه الثالث، ولم يتمكن الأب المجنون من خنق إبنه الثالث لأنه حاول الإفلات من يده فقام بغرس سكين في قلبه .





ودفن انتوني الجثث في الحديقة القريبة من المنزل وهرب، إلا أن الجثث خرجت منها رائحة كريهة لم يتحملها المواطنون في الحي فقاموا بإبلاغ الشرطة، والقي القبض على المتهم .



