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أخبار البلد

القومي للمرأة يختتم البرنامج التدريبي عروستى

الخميس 30/يناير/2020 - 01:38 م
المجلس القومي للمرأه
المجلس القومي للمرأه
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أمل مجدى
اختتمت أمس فعاليات البرنامج التدريبي "عروستي" الذى نظمه مركز تنمية المهارات بالمجلس للقومى للمرأة بمشغل فرع المجلس بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار مشروع التمكين الاقتصادى والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية، وبالتعاون مع مبادرة عروستي، واستمر أسبوعين.

واستهدف البرنامج تدريب عددا من السيدات المصريات والوافدات من اليمن والسودان وإريتريا على كيفية صنع العروسة التى يتم وضعها على حامل المحاليل بمستشفيات الأطفال خلال تلقيهم العلاج لرسم البسمة على وجوههم.

وتم تدريبهن على جميع خطوات صنع العروسة بداية من إعداد الباترون الخاص بها وانتهاء بتقفليها، ومن المقرر إهداء هذه العرائس إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، وقد نتج عن هذا التدريب إنتاج ١٢٠ عروس، ومن المقرر أن تقوم المتدربات باهداء هذه العرائس إلى مستشفى أبو الريش للأطفال.
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