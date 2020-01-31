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محافظات

نسبة تنفيذه وصلت 99%.. معلومات عن متحف آثار كفر الشيخ القومي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:52 ص
متحف آثار كفر الشيخ
متحف آثار كفر الشيخ القومي
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محمود زيدان
تسابق وزارة السياحة والآثار الزمن لسرعة الانتهاء من وضع اللمسات النهائية والتشطيبات بمتحف آثار كفر الشيخ القومي، تمهيدًا لافتتاحه، بعد أكثر من 20 عامًا من التعثر وتوقف الإنشاءات حتى خرج إلى النور. 

ومن المنتظر خلال الفترة القليلة المقبلة، افتتاح متحف الآثار القومي بمدينة كفر الشيخ، الذي تفقده الثلاثاء الماضي، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، معلنًا أن نسبة الإنشاءات به وصلت إلى 99%.


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وينشر "صدى البلد"، عددًا من المعلومات المهمة حول هذا المتحف:

- يقع المتحف داخل حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ على مساحة 6700 متر مربع

- بدأ العمل بهذا المتحف منذ أكثر من 20 عامًا.

- توقف العمل بالمشروع منذ عام 2000 وتحول المتحف إلى خرابة وجرى استخدام جزء منه كقاعة أفراح.

- في عام 2017 وقعت محافظة كفر الشيخ، بروتوكول تعاون مع وزارة الآثار، في عهد المحافظ السابق اللواء السيد نصر؛ لاستكمال المتحف بدفع 30 مليون جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية.

- توقف المشروع مرة أخرى وطالب المحافظ السابق الدكتور إسماعيل طه، وزارة الآثار بتحمل نفقات الإنشاء وتدبير المبالغ المالية لاستكمال المتحف على نفقة وزارة الآثار وليس المحافظة

- وفي مطلع 2019م، نجحت محافظة كفر الشيخ في الاتفاق مع وزارة الآثار لتدبير المبالغ المالية اللازمة لاستكمال المتحف وجرى تصميم المتحف ليضم 3 قاعات قاعة بوتو تضم آثار تل الفراعين و قاعة العرض الرئيسة.

 - يضم المتحف عدة قاعات مقسمة تقسيما موضوعياَ وتاريخيا حسب العصور التاريخية المختلفة، بما فيها عصر الأسر الفرعونية، والعصرين اليوناني والروماني، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطي والقبطي والإسلامي، وقاعة العرض الدوري.


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