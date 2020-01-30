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رياضة

الفيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الزمالك

الخميس 30/يناير/2020 - 04:39 م
جروس
جروس
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السابق ضد النادي .

وقدم جروس شكوى للفيفا  ضد نادي الزمالك مطالبا النادي بسداد مستحقاته المالية، وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادي.

وقاد جروس الزمالك للفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء الموسم الماضى قبل ان ينتهى تعاقده مع النادي ويرحل لتدريب أهلى جدة السعودى الموسم الحالى .

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي لاعبي الفريق بضرورة تقديم عرض جيد أمام فريق أول أغسطس الأنجولي.

كما أكد كارتيرون خلال جلسته السريعة مع لاعبى الزمالك على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا الأنجولية والذي تقام عليه المباراة أنه يجب أن يظهروا بشكل طيب رغم التأهل لدور الثمانية الأفريقى.

ويدخل الزمالك اللقاء وفى رصيده 8 نقاط فى المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف مازيمبى المتصدر بـ 11 نقطة ، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو الزامبى ثلاث نقاط .



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