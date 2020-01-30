الفيفا يرفض نظر شكوى جروس ضد الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض نظر شكوى السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السابق ضد النادي .
وقدم جروس شكوى للفيفا ضد نادي الزمالك مطالبا النادي بسداد مستحقاته المالية، وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية على النادي.
وقاد جروس الزمالك للفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء الموسم الماضى قبل ان ينتهى تعاقده مع النادي ويرحل لتدريب أهلى جدة السعودى الموسم الحالى .
ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.