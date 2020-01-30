أحلى من محلات وبتكلفة أقل .. طريقة تحضير المولتن كيك



في وعاء عميق ضعي البيض وصفار البيض والفانيليا والسكر والكاكاو وقلبي جيدًا ثم أضيفي اللون الأحمر والزبدة لخليط البيض والسكر ويقلب جيدا.

يصب خليط الكيك فى القالب ويدخل الفرن لمدة 15 دقيقة.

علي طريقة الشيفات يمكنك تحضير المولتن كيك فى دقائق وبمذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى.المقادير لتحضير المولتن كيك100 جرام جبن كريمي1/2 كوب ماء50 جرام سكر2 بيضة2 ملعقة كبيرة دقيق1/4 كوب زيت2/1 ملعقة كبيرة حليبشوكولاتة بيضاء مبشورة للحشو100 جرام زبدة2 صفار بيضفانيليا1/2 ملعقة صغيرة كاكاو خاملون طعام أحمرطريقة التحضير تحضير للمولتن كيكعلى نار هادئة ذوبي الزبدة ثم ارفعيها بعيدًا من على النار وأضيفي إليها الشيكولاتة وقلبيها جيدًا حتي تمتزج.