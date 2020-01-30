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مرأة

أحلى من محلات وبتكلفة أقل .. طريقة تحضير المولتن كيك

الخميس 30/يناير/2020 - 06:21 م
مولتن كيك
مولتن كيك
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لمياء الياسين
علي طريقة الشيفات يمكنك تحضير المولتن كيك فى دقائق وبمذاق مميز على طريقة الشيف إلهام فتحى. 

المقادير لتحضير المولتن كيك

    100 جرام جبن كريمي
    1/2 كوب ماء
    50 جرام سكر
    2 بيضة
    2 ملعقة كبيرة دقيق
    1/4 كوب زيت
    2/1 ملعقة كبيرة حليب
    شوكولاتة بيضاء مبشورة للحشو
    100 جرام زبدة
    2 صفار بيض
    فانيليا
    1/2 ملعقة صغيرة كاكاو خام
    لون طعام أحمر

طريقة التحضير تحضير للمولتن كيك

على نار هادئة ذوبي الزبدة ثم ارفعيها بعيدًا من على النار وأضيفي إليها الشيكولاتة وقلبيها جيدًا حتي تمتزج.

في وعاء عميق ضعي البيض وصفار البيض والفانيليا والسكر والكاكاو وقلبي جيدًا ثم أضيفي اللون الأحمر والزبدة لخليط البيض والسكر ويقلب جيدا.
يصب خليط الكيك فى القالب ويدخل الفرن  لمدة 15 دقيقة.
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