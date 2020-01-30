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رياضة

الإسماعيلي يقتنص فوزا مثيرا أمام الإنتاج الحربي 3-2 فى الدوري المصري

الخميس 30/يناير/2020 - 07:02 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد
اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي فوزا مثيرا على ضيفه الانتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسماعيلية فى اطار مباريات الاسبوع الـ15 من الدوري المصري الممتاز . 

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 21 فى المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عن النقطة 21 فى المركز السابع بفارق المواجهات المباشرة.

أحداث المباراة

ارتكب عامر عامر خطأ فادحا في التعامل مع الكرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول التقاط الكرة بين يديه فإرتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.

وكاد أمادو دياوارا أن يتعادل من خطأ لحارس الإسماعيلي محمد فوزي لكن أسامة إبراهيم كان في الموعد وقام بالتغطية وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

وتعادل معاذ الحناوي لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 22 من عمر المباراة من ركلة جزاء بعدما سددها على يسار محمد فوزي الذي ذهب جهة اليمين.

واستطاع الإسماعيلي أن يتقدم من جديد عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء تولى باهر المحمدي تسديدها بإتقان في منتصف المرمى ولم يتمكن عامر عامر من التعامل معها بعدما ارتمى مبكرًا جهة اليمين.

واستطاع محمد رجب أن يتعادل لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 56 بعدما استقبل عرضية من الجانب الأيسر برأسية رائعة عكس الاتجاه ارتطمت في القائم وسكنت الشباك.

وأعاد فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي إلى التقدم من جديد بعدما استغل خطأ دفاع الانتاج الحربي في التعامل مع كرة رائعة من محمد الشامي فسددها صاروخية في شباك عامر عامر بالدقيقة 69.
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