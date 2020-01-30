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ديني

رمضان عبدالرازق: الله يحب استخدام رخصه فى العبادات..فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 08:40 م
رمضان عبدالرازق
رمضان عبدالرازق
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محمود ضاحي
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فى العبادات كما يحب أن تؤتى عزائمه، مؤضحًا أن الله يحب هذه الأمة ويحب نبينا محمد.

وأشار خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى قول سيدنا جبريل إلى نبينا محمد بأن الله قد اثنى عليك على أمتك، متابعًا: "في دعاء.. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.. انتظر رد ربنا عليك بقد فعلت".


ومن ناحية أخرى، قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي،  إن الحب يرفع قيمة الأشياء، وبالتالى يجب علينا أن نفعل كل امورنا بحب بما فى ذلك العبادات.  

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لو حد جاب لك هدية عظيمة بس مفيش حب أمر عادى، انما لو حد بيحبك جاب لك هدية بسيطة تعتبر بالنسبة لك كنز".
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