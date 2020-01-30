رمضان عبدالرازق: الله يحب استخدام رخصه فى العبادات..فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، فى العبادات كما يحب أن تؤتى عزائمه، مؤضحًا أن الله يحب هذه الأمة ويحب نبينا محمد.





وأشار خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى قول سيدنا جبريل إلى نبينا محمد بأن الله قد اثنى عليك على أمتك، متابعًا: "في دعاء.. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.. انتظر رد ربنا عليك بقد فعلت".



