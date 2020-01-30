الدوري المصري .. الاتحاد السكندري ينهي الشوط الأول متقدما بهدف فى سموحة

أنهى فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام سموحة، على ملعب استاد المكس في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





وفي الدقيقة 13 سجل خالد عبد الفتاح هدفا ذاتيا في مرمى فريقه سموحة بعد عرضية من الجهة اليمنى حولها عن الخطأ باتجاه شباك فريقه ليسمح للأخضر بالاحتفال بأول الأهداف.





وأهدر حسام حسن فرصة التعادل لسموحة في الدقيقة 45 بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى حولها بضربة رأس قوية لكن الكرة مرت فوق العارضة .





ويحتل سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة.