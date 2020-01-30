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ديني

أصغر خطيب في العالم يوجه رسالة سلام .. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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محمود ضاحي
قال الطفل عمر مكي - أصغر خطيب في العالم الإسلامي، وأصغر عضو في نقابة القراء، إن خطته المقبلة المشاركة في مسابقة القرآن الكريم العالمية أملا في الحصول على تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهر الطفل عمر محمد مكى صاحب الخمس سنوات، خلال فيديو لـ"صدى البلد"، بشكل مبهر خلال خطبته حول السلام في الإسلام باللغتين العربية والإنجليزية، أكد فيها أن الإسلام دين الأمن والامان والسلم والسلام .

الخطيب الصغير، عمر لم تقتصر موهبته على اتقان اللغات، وحفظ القرآن الكريم فقط، بل تمكن أيضا من الخطابة فخطب في جامعة الأزهر، كما أن لديه موهبة فن الإلقاء.

 
ويحفظ الطفل عمر مكي، القرآن الكريم بالكامل ويجيد تجويده وترتيله، وحصل على العديد من الجوائز في هذا الشأن، كما يجيد التحدث بثلاث لغات غير العربية، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
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