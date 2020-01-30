أصغر خطيب في العالم يوجه رسالة سلام .. فيديو

قال الطفل عمر مكي - أصغر خطيب في العالم الإسلامي، وأصغر عضو في نقابة القراء، إن خطته المقبلة المشاركة في مسابقة القرآن الكريم العالمية أملا في الحصول على تكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وظهر الطفل عمر محمد مكى صاحب الخمس سنوات، خلال فيديو لـ"صدى البلد"، بشكل مبهر خلال خطبته حول السلام في الإسلام باللغتين العربية والإنجليزية، أكد فيها أن الإسلام دين الأمن والامان والسلم والسلام .





الخطيب الصغير، عمر لم تقتصر موهبته على اتقان اللغات، وحفظ القرآن الكريم فقط، بل تمكن أيضا من الخطابة فخطب في جامعة الأزهر، كما أن لديه موهبة فن الإلقاء.



