تفاصيل كأس خماسيات لكرة القدم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الطب البيطري بـ جامعة القاهرة عن إطلاق كأس خماسيات كرة القدم بالكلية، وذلك برعاية الدكتور "خالد العامري" عميد الكلية، والدكتورة "إيمان بكر" وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق عام الأنشطة الرياضية الدكتور "محمد خالد المسلمي".
وأشار اتحاد طلاب كلية الطب البيطري عبر صفحتهم الرسمية عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، إلي أن الكأس ستبدأ خلال ١٦ فبراير للعام الجاري 2020 بملعب الكلية.
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في صدد ذلك كشف الاتحاد، عن شروط التسجيل في الكأس.
-لا يزيد عدد الفريق على 7 لاعبين "5 أساسي و2 احتياطٍ".
-تقاوم البطولة بنظام المغلوب يخرج من مره واحده فقط.
-الالتزام بالأخلاق، الروح الرياضية واللعب النظيف.
-في حال عدم الالتزام بالأخلاق الرياضية يتم استبعاد المخالف فورا.
-يمنع الفريق الفائز بالبطولة الكأس الخاص بها، بينما يحصل الفرق الثلاث الأولي علي شهادات تقدير.
-التسجيل يتم عن طريق إدارة الشباب والرياضية او عن طريق الفورم.
وأشار اتحاد طلاب كلية الطب البيطري عبر صفحتهم الرسمية عبر موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك"، إلي أن الكأس ستبدأ خلال ١٦ فبراير للعام الجاري 2020 بملعب الكلية.
مؤسسة شباب القادة: نعمل كحلقة وصل بين الشباب والحكومة
في صدد ذلك كشف الاتحاد، عن شروط التسجيل في الكأس.
-لا يزيد عدد الفريق على 7 لاعبين "5 أساسي و2 احتياطٍ".
-تقاوم البطولة بنظام المغلوب يخرج من مره واحده فقط.
-الالتزام بالأخلاق، الروح الرياضية واللعب النظيف.
-في حال عدم الالتزام بالأخلاق الرياضية يتم استبعاد المخالف فورا.
-يمنع الفريق الفائز بالبطولة الكأس الخاص بها، بينما يحصل الفرق الثلاث الأولي علي شهادات تقدير.
-التسجيل يتم عن طريق إدارة الشباب والرياضية او عن طريق الفورم.