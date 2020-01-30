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رياضة

السفير المصري وعبدالحفيظ وعدلي يستقبلون بعثة الأهلي

الخميس 30/يناير/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص حسام عيسي، السفير المصري في السودان، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري علي استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فور وصولها إلى مطار الخرطوم، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني.

وحرص السفير المصري في السودان وطاقم السفارة على الترحيب ببعثة فريق الكرة، التي يرأسها محمود الخطيب، رئيس النادي، حيث عمل الجميع على إنهاء إجراءات خروج البعثة من مطار الخرطوم.

يذكر أن عبدالحفيظ وعدلي سبقا بعثة الأهلي إلى السودان، أمس، من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وتأمينها والانتقالات والإقامة وغيرها من الأمور التنسيقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ، السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويوجد الأهلي على قمة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي برصيد نقطة واحدة.

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