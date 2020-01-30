بنك مصر يحصد جائزة الأسرع نموا في عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت

كرمت مؤسسة ماستر كارد العالمية ، بنك مصر ومنحته جائزة البنك الأسرع نموا، فى عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقات الدفع فى مصر لعام 2019، وهى الجائزة التى تمنحها مؤسسة ماستر كارد للبنوك الأسرع فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى معاملات الشراء.





وتسلم الجائزة كل من عاكف المغربى، وحسام الدين عبدالوهاب، نائبا رئيس مجلس إدارة بنك مصر، من مجدى حسن، مدير عام المؤسسة فى مصر وباكستان، وبحضور كل من محمد عاصم، المدير التنفيذى لمؤسسة ماستر كارد فى مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك.





وجاءت تلك الجائزة تتويجا للجهود المبذولة من بنك مصر لتعزيز الشمول المالى والمساهمة الفعالة فى جهود الدولة للتحول الرقمى اعتمادا على منظومة الدفع الإلكترونى التى يمتلكها بنك مصر بشقيها إصدار البطاقات ومعاملات التجار.





يذكر أن بنك مصر حصل على نحو 23 جائزة ومركزا متقدما فى قطاعات الأعمال عن عام 2019، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائما، وإنهم شركاء النجاح فى الأعمال كافة، وتأكيدا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو.